Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Erfurt (ots)

Montagabend stoppten Polizeibeamte in Erfurt einen 33-jährigen Autofahrer. Gegen 20:00 Uhr war der Mann mit einem Ford in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin. Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass das Auto nicht zugelassen war. Der Ford war mit gefälschten Kennzeichen versehen, auf denen amtliche Siegel angebracht waren, die aus einer Diebstahlshandlung stammten. Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Hehlerei. (DS)

