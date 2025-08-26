Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinder zünden Müllcontainer an

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagabend kam es in Gebesee zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Gegen 18:00 Uhr warfen drei 12-Jährige in der Ernst-Thälmann-Straße unbekannte Pyrotechnik in einen gelben Müllcontainer. Anstatt zu explodieren, entwickelte das Feuerwerk Licht und Hitze, wodurch ein Loch in den 1.100-Liter-Container brannte. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen hatten die Kinder beobachtet und die Polizei verständigt. Einer der Jungen konnte noch vor Ort angetroffen und seinen Eltern übergeben werden, die beiden anderen wurden namentlich bekannt gemacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (DS)

