Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Ladekabel in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Dienstagmittag stellten Zeugen auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße einen Buntmetalldiebstahl fest. Unbekannte durchtrennten vermutlich mit einem Bolzenschneider zwei Ladekabel einer E-Ladestation und stahlen die jeweils zwei Meter langen Kabelstücke. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der verursachte Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Bereits Anfang August kam es im Erfurter Stadtgebiet schon zu drei gleichgelagerten Diebstählen. Ob ein Zusammenhang zu der aktuellen Tat besteht, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren der Täter an den Kabelrückständen und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

