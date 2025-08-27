Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Angelausrüstung und Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei Keller von Mehrfamilienhäusern in Erfurt ein. Im Julius-Leber-Ring stahlen sie aus einem Kellerabteil eine Federgabel der Marke "Rockshox" im Wert von etwa 300 Euro. In der Straße Erlhof hebelten Unbekannte ebenfalls einen Keller auf. Dabei beschädigten sie den Schließriegel und verursachten geringen Sachschaden. Aus dem Keller entwendeten sie fünf Angelruten, zwei Kescher sowie ein Zelt im Gesamtwert von über 2.100 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell