PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angelausrüstung und Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei Keller von Mehrfamilienhäusern in Erfurt ein. Im Julius-Leber-Ring stahlen sie aus einem Kellerabteil eine Federgabel der Marke "Rockshox" im Wert von etwa 300 Euro. In der Straße Erlhof hebelten Unbekannte ebenfalls einen Keller auf. Dabei beschädigten sie den Schließriegel und verursachten geringen Sachschaden. Aus dem Keller entwendeten sie fünf Angelruten, zwei Kescher sowie ein Zelt im Gesamtwert von über 2.100 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Erneut Ladekabel in Erfurt gestohlen

    Erfurt (ots) - Dienstagmittag stellten Zeugen auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße einen Buntmetalldiebstahl fest. Unbekannte durchtrennten vermutlich mit einem Bolzenschneider zwei Ladekabel einer E-Ladestation und stahlen die jeweils zwei Meter langen Kabelstücke. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der verursachte Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Bereits Anfang ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:20

    LPI-EF: Einbruch in Restaurant in der Erfurter Altstadt

    Erfurt (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bislang Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Hintereingang Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus und drangen anschließend in die Gasträume ein. Mit einem Hebelwerkzeug beschädigten die Einbrecher die Zugangstür und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Im Küchenbereich ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:51

    LPI-EF: Kinder zünden Müllcontainer an

    Landkreis Sömmerda (ots) - Montagabend kam es in Gebesee zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Gegen 18:00 Uhr warfen drei 12-Jährige in der Ernst-Thälmann-Straße unbekannte Pyrotechnik in einen gelben Müllcontainer. Anstatt zu explodieren, entwickelte das Feuerwerk Licht und Hitze, wodurch ein Loch in den 1.100-Liter-Container brannte. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen hatten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren