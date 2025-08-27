Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angelausrüstung und Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei Keller von Mehrfamilienhäusern in Erfurt ein. Im Julius-Leber-Ring stahlen sie aus einem Kellerabteil eine Federgabel der Marke "Rockshox" im Wert von etwa 300 Euro. In der Straße Erlhof hebelten Unbekannte ebenfalls einen Keller auf. Dabei beschädigten sie den Schließriegel und verursachten geringen Sachschaden. Aus dem Keller entwendeten sie fünf Angelruten, zwei Kescher sowie ein Zelt im Gesamtwert von über 2.100 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell