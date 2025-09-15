PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken: 17-Jähriger Fußgänger im Dunkeln von PKW erfasst und schwer verletzt

Kerken (ots)

Am Samstag (13. September 2025) um 20:55 Uhr ereignete sich in Nieukerk ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Geldern lief mittig auf dem rechten Fahrstreifen der unbeleuchteten Straße "Winternam" in Richtung Baersdonk. Ein 39-jähriger Mofafahrer aus Kerken befuhr die Straße in gleicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mofafahrer leichte und der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war. Es wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Halter und Fahrer des Mofas erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.(se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren