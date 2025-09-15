Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken: 17-Jähriger Fußgänger im Dunkeln von PKW erfasst und schwer verletzt

Kerken (ots)

Am Samstag (13. September 2025) um 20:55 Uhr ereignete sich in Nieukerk ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Geldern lief mittig auf dem rechten Fahrstreifen der unbeleuchteten Straße "Winternam" in Richtung Baersdonk. Ein 39-jähriger Mofafahrer aus Kerken befuhr die Straße in gleicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mofafahrer leichte und der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war. Es wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Halter und Fahrer des Mofas erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.(se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell