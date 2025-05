POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Schwerverletzte bei Unfall am 1. Mai

Recklinghausen (ots) - Auf der Dormagener Straße ist am Donnerstagabend eine 23-jährige Autofahrerin verunglückt. Die junge Frau aus Marl war gegen 21.40 Uhr in Richtung Kampstraße unterwegs. In einer Kurve fuhr die Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache geradeaus - und prallte gegen einen Baum. Die 23-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro ...

