POL-RE: Marl: Junge Frau prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Tilsiter Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen über eine Terassentür in das Wohnhaus. Im Objekt durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweistelefon: 0800/2361 111 Rückfragen ...

