POL-UL: (BC) Biberach - Automaten aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter auf dem Tankstellengelände in der Sandgrabenstraße zu Gange. Dort hebelte er an zwei Staubsaugerautomaten die Servicetüren. So gelangte der Dieb an Münzgeld. Eine Polizeistreife konnte den Einbruch gegen 4 Uhr bei iher Streifenfahrt feststellen und nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten sicherten Spuren und schätzen den Sachschaden auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.

++++0741820

