Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Auto eingebrochen

Angelockt von einer Sporttasche fühlte sich wohl ein Dieb am Dienstagnacht in Ulm.

Ulm (ots)

Am Mittwoch parkte ein 33-Jähriger seinen Opel in der Nagelstraße. Er stellte sein Auto dort am Dienstag gegen 15.30 Uhr ab. Am Mittwoch konnte er um 07.15 Uhr den Diebstahl feststellen. Eine Sporttasche lag auf der Rückbank und im Kofferraum befanden sich Arbeitsmaterialien, welche nun fehlten. Auf welche Art und Weise es dem Unbekannten gelang ins Fahrzeuginnere zu kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen.

