Ulm (ots) - Nicht ausreichend gesichert war ein Mondraker Crafty in einem Verkaufsgeschäft in der Heininger Straße. Der Unbekannte nahm um 12.30 Uhr das Fahrrad aus einem Aufsteller und flüchtete damit aus dem Laden. Durch den Ladenbesitzer konnte noch beobachtet werden, wie er in Richtung Heiningen davonfuhr. ...

mehr