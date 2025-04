Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftrad-Fahrer in Nieder-Hilbesheim

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 12.04.25 gegen 20:14h kam es in Nieder-Hilbesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Autofahrer aus Nieder-Hilbesheim befährt die Gewerbestraße und will nach links in Richtung Ober-Hilbesheim abbiegen. Hierbei übersieht er den von links kommenden 16-Jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher Vorfahrt hat. Dieser kann noch bremsen, kommt dadurch zu Fall und es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Beteiligten. Der Jugendliche aus Ingelheim wird hierbei schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftrad wird abgeschleppt, an beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Gegen den Fahrer des Pkw wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

