Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve: Diebstahl am helllichten Tag: Mercedes A-Klasse am EOC-Parkplatz gestohlen - Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (13. September 2025) wurde auf dem EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee ein schwarzer Mercedes Benz A-Klasse entwendet. An dem Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen.

Der PKW wurde gegen 15:30 Uhr vor dem dortigen Getränkemarkt geparkt. Um 15:45 Uhr stellte die Fahrzeughalterin fest, dass sich der PKW nicht mehr am Abstellort befand.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden.(se)

