POL-KLE: Geldern: Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden beim Abbiegen
Geldern (ots)
Am Montag (15. September 2025) um 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Krefelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem VW Golf die B 9 und wollte nach links in die Krefelder Straße einbiegen. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt drei Personen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda MX 5 eines 53-Jährigen, ebenfalls aus Geldern, der auf der B 9 in Gegenrichtung unterwegs war und weiter geradeaus fahren wollte. Der Fahrer des VW Golf wurde leicht verletzt. Die weiteren Insassen des Golf, eine 22-jährige Frau und ein Kleinkind aus Geldern, sowie der 53-Jährige Mazda-Fahrer verletzten sich ebenfalls. Sie wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und verblieben dort vorsorglich zur Beobachtung. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. (se)
