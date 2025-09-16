Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 15.9.2025, 10:29 Uhr: Emmerich - Androhung einer Straftat

Polizei-Einsatz an Schule

Emmerich (ots)

Am Montagmorgen (15. September 2025) hat es einen größeren Polizei-Einsatz an den Gebäuden der Gesamtschule Emmerich gegeben, nachdem die Schule eine E-Mail mit der Androhung einer Straftat erhalten hatte. Die gestern sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aktuell noch an. Bis jetzt haben sich keine Hinweise auf eine konkreten Gefahrenlage ergeben. Der Schulbetrieb wird daher am heutigen Dienstagmorgen wieder aufgenommen. Die Polizei wird dennoch eine erhöhte Präsenz an den Schulgebäuden zeigen, um als Ansprechpartner für Nachfragen der Schüler, Eltern und der Lehrkräfte zur Verfügung zu stehen. (cs)

