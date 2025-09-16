Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl auf Firmengelände

Zeugen gesucht

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (15. September 2025) haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Fahrzeugteilehändlers an der Empeler Straße verschafft. Sie öffneten eine Gitterbox auf dem Innenhof und entwendeten daraus mehrere Kältemittelflaschen. Danach flüchteten die unbekannten Täter. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

