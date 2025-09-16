POL-KLE: Emmerich: Unfallflucht auf dem Penny-Parkplatz - schwarzer Mercedes beschädigt
Emmerich (ots)
Am Donnerstag (11. September 2025) ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Nierenberger Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der schwarze Mercedes war dort auf einer Kfz-Stellfläche abgestellt. Als die Fahrerin nach ihrem Einkauf nur ca. 20 Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Emmerich unter 02822 1250 zu melden. (se)
