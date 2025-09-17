Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (15. September 2025), 14:00 Uhr, und Dienstag (16. September 2025), 12:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau an der Aenne-Biermann-Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Die Kabel waren in der Garage und einem angrenzenden Raum des Rohbaus verbaut. Die unbekannten Täter brachten die Beute vermutlich zu einem bereitgestellten Transportfahrzeug. Hierbei dürfte es sich aufgrund der Dimensionen der Kabel um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt und bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die im Tatzusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer 02823 1080 zu melden. (se)

