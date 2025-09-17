PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen
Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (15. September 2025), 14:00 Uhr, und Dienstag (16. September 2025), 12:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau an der Aenne-Biermann-Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Die Kabel waren in der Garage und einem angrenzenden Raum des Rohbaus verbaut. Die unbekannten Täter brachten die Beute vermutlich zu einem bereitgestellten Transportfahrzeug. Hierbei dürfte es sich aufgrund der Dimensionen der Kabel um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Goch ermittelt und bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die im Tatzusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer 02823 1080 zu melden. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

