POL-KLE: Issum: Pedelecfahrer schlägt nach Verkehrsunfall auf Motorhaube und flüchtet - Zeugen gesucht

Issum (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht der besonderen Art ereignete sich am Freitag (12. September 2025) bei Dunkelheit in den Morgenstunden an der Einmündung Weseler Straße/Nierswalder Straße. Eine 22-jährige Frau aus Issum fuhr gegen 06:40 Uhr mit ihrem Skoda auf der Niederwalder Straße und wollte nach links in die Weseler Straße abbiegen. Wegen des Verkehrsaufkommens musste sie einige Minuten im Einmündungsbereich warten. In dieser Zeit näherte sich ihr nach ihren Angaben von links kommend auf dem Radweg der Weseler Straße ein Pedelecfahrer in dunkler Kleidung, der ohne Licht fuhr. Der Unbekannte sei mit dem Pedelec gegen die hintere linke Seite des Skoda gefahren. Nach dem Zusammenstoß habe er mit der Hand auf die Motorhaube des PKW geschlagen, seiner Empörung verbal Ausdruck gegeben und habe seine Fahrt auf dem Radweg der Weseler Straße in Fahrtrichtung Issum fortgesetzt.

Die 22-Jährige kann den Flüchtigen wie folgt beschreiben:

- männlich - 60 bis 70 Jahre alt - graue, kurze Haare - grauer Bart - dunkel gekleidet

Das Verkehrskommissariat Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den flüchtigen Radfahrer. Wer erkennt den Mann anhand der Beschreibung? Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer 02831-1250 entgegengenommen. (se)

