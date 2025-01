Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Seniorenkino - Polizeiliche Präventionstipps inklusive

Gummersbach (ots)

Zugefrorene oder auch beschlagene Autoscheiben sind im Winter oftmals ein lästiges Problem, das fatale Folgen haben kann.

Welche fatalen Folgen es haben kann, wenn man ein wenig Zeit sparen will und nur mit einem Guckloch die Fahrt antritt, darum geht es unter anderem am nächsten Dienstag (7. Januar) beim Seniorenkino. Thema des Tages: "Eiskratzen statt abkratzen". Nach dem ernsten Thema wird es dann vergnüglich. Das Kino zeigt im Anschluss eine Komödie. Übrigens: Auch "Nicht-Senioren" sind beim Seniorenkino herzlich willkommen.

Das Seniorenkino der Polizei findet immer am ersten Dienstag im Monat (außer in den Ferien) im Gummersbacher Kino Seven statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die polizeilichen Präventionsthemen wechseln. Von "Betrug am Telefon" über "Medikamente und Straßenverkehr" bis zu "Wie verhalte ich mich richtig am Unfallort?" sind die Themen breit gefächert.

