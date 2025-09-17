Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen gestohlen

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag (16. September 2025), 16:30 Uhr, einen Wohnanhänger vom Gelände einer Werkstatt an der Rathausstraße entwendet. Der Anhänger der Marke Knaus trug das Kennzeichen KK-LN6767. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder den Wohnanhänger gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell