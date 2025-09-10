Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Selbstbehauptungskurs "Mut zur Gegenwehr": Herbst-/Winterangebote bereits ausgebucht - Fortsetzung in den kommenden Jahren geplant

Celle (ots)

Am 15. August 2025 hatte die Polizei Celle über den Selbstbehauptungskurs für Frauen "Mut zur Gegenwehr" informiert. Nun teilt die Polizei mit, dass die fünf Kursangebote für den Herbst/Winter 2025/26 bereits vollständig ausgebucht sind. Aufgrund der großen Nachfrage wurde zudem eine Nachrückerliste eingerichtet.

Die Resonanz zeigt deutlich, wie groß das Interesse an Angeboten zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der persönlichen Sicherheit ist. Viele Frauen möchten lernen, wie sie in kritischen Situationen Grenzen setzen und sich effektiv zur Wehr setzen können.

Angesichts der hohen Nachfrage kündigt die Polizei Celle an, das Kursangebot auch in den kommenden Jahren fortzuführen.

Eine Information, ab wann Anmeldungen möglich sind, wird über die rechtzeitig herausgegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell