Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in der BBS III

Celle (ots)

Heute Vormittag ist es in der BBS III in Altenhagen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 11 Uhr in zwei unterschiedlichen Gebäudeteilen der Albrecht-Thaer-Schule in der Straße "Am Reiherpfahl" die Mülleimer in zwei Toilettenräumen in Brand. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde das Gebäude geräumt und die beiden Brände von Mitarbeitenden der Schule gelöscht. Bereits um kurz vor 12 hatte die Feuerwehr die betroffenen Gebäudeteile wieder freigegeben, die beiden Toilettenräume wurden gesperrt. 17 Personen im Alter von zwischen 15 und 51 Jahren wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, ein 19 Jahre alter Schüler wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell