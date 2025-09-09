Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Hohnhorst (ots)

Am Samstag, 06.09.2025 ist es auf der K 42 zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 18-jähriger befuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem VW die K 42 aus Hohnhorst kommend in Richtung Jarnsen. Kurz nach dem Ortsausgangsschild beabsichtigte er, eine vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Dessen Fahrer bog plötzlich nach links ab, um in einen Feldweg einzubiegen und übersah dabei den VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Der Fahrer der Zugmaschine entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

