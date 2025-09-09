PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Hohnhorst (ots)

Am Samstag, 06.09.2025 ist es auf der K 42 zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 18-jähriger befuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem VW die K 42 aus Hohnhorst kommend in Richtung Jarnsen. Kurz nach dem Ortsausgangsschild beabsichtigte er, eine vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Dessen Fahrer bog plötzlich nach links ab, um in einen Feldweg einzubiegen und übersah dabei den VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Der Fahrer der Zugmaschine entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:48

    POL-CE: Verursacher eines Unfalls gesucht

    Lachendorf (ots) - Am Freitag, 05.09.2025 ist es auf der L382 zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 27-jährige befuhr gegen 10:40 Uhr die L 382 mit ihrem VW aus Celle kommend in Richtung Lachendorf. Kurz vor dem Kreisel Heideeck kam ihr ein weißer Transporter entgegen und geriet auf ihre Spur. Obwohl die Frau noch nach rechts ausgewichen ist, streifte der Transporter ihr ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:35

    POL-CE: Einladung zur Online-Veranstaltung des Projektes "Digitaler Engel"

    Celle (ots) - Das Internet eröffnet zahlreiche Chancen, den Alltag komfortabler zu gestalten - sei es durch Unterstützung beim Einkaufen, bei Behördengängen oder durch den Kontakt zu Familie und Freunden. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. "Dabei sein! Online im Alter!" bedeutet vielmehr, die vielfältigen Möglichkeiten des Netzes kompetent, sicher und vor ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:02

    POL-CE: Verursacher gesucht

    Lachendorf (ots) - Am Samstag, 06.09.2025 hat sich in Lachendorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein blauer VW stand in der Oppershäuser Straße (Ortsdurchfahrt der L 311) in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Zwischen 10 Uhr und 13:45 Uhr wurde die Fahrerseite des Fahrzeuges dann vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren