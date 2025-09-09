Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verursacher eines Unfalls gesucht

Lachendorf (ots)

Am Freitag, 05.09.2025 ist es auf der L382 zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 27-jährige befuhr gegen 10:40 Uhr die L 382 mit ihrem VW aus Celle kommend in Richtung Lachendorf. Kurz vor dem Kreisel Heideeck kam ihr ein weißer Transporter entgegen und geriet auf ihre Spur. Obwohl die Frau noch nach rechts ausgewichen ist, streifte der Transporter ihr Fahrzeug und beschädigte es dabei auf der Fahrerseite. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Celle fort. An dem VW entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter mit Pritsche und schwarzer Plane. Näheres ist leider nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell