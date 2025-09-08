Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verursacher gesucht

Lachendorf (ots)

Am Samstag, 06.09.2025 hat sich in Lachendorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein blauer VW stand in der Oppershäuser Straße (Ortsdurchfahrt der L 311) in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Zwischen 10 Uhr und 13:45 Uhr wurde die Fahrerseite des Fahrzeuges dann vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können und bittet diese, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-49546 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell