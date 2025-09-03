Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Einbruch in eine Baumschule in Jeversen gesucht

Jeversen (ots)

Die Eigentümer / Inhaber einer Baumschule in der Straße "Dannebergsfeld" in Jeversen hatte am Montagabend gegen 20:40 Uhr zunächst ein offenstehendes Tor auf seinem Gelände festgestellt. Weiterhin fehlten aus einer Halle diverse Maschinen und Geräte sowie mehrere Arbeitsfahrzeuge. Der Gesamtwert beträgt zirka 50.000 Euro. Der Tatzeitraum lässt sich auf die frühen Abendstunden am 01.09.2025 eingrenzen. Die Geschädigten informierten die Polizei. Bei der Nachsuche in der Umgebung der Baumschule wurde das Diebesgut in einem Waldweg in der Straße "Wieckenberger Weg" aufgefunden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten sich die unbekannten Täter bereits am Tag zuvor (31.08.2025) in den Nachmittagsstunden Zutritt zum Gelände und zu einer dortigen Halle verschafft, um die Tat vorzubereiten. Was die Täter davon abgehalten hat, das Diebesgut abzutransportieren, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte. Zeugen, die am 31.08. oder am 01.09.2025 verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

