Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW brennt in Baven

Baven (ots)

In der vergangenen Nacht (02.09. / 03.09.2025) ist es in Baven zu einem PKW-Brand gekommen. Der Mercedes stand vor einem Wohnhaus in der Straße "Im Flachskamp" und geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 01:45 Uhr in Brand. Die Anwohner bemerkten dies und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Ein weiterer vor dem Haus geparkter PKW wurde durch die Hitzeentwicklung des Feuers ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
