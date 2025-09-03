Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Beckedorf (ots)

Gestern Abend (02.09.2025) gegen 19:15 Uhr ist es auf der L 240 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer hatte aus Huxahl kommend in Richtung Beckedorf vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne eine Straßenabsperrung übersehen und stieß mit dieser zusammen. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Motorrad der Marke KTM geriet in Brand. Ersthelfer vor Ort konnten den Brand löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

