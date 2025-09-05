POL-CE: Neues Pedelec aufgefunden

Baven (ots) - In der vergangenen Nacht (02.09. / 03.09.2025) ist es in Baven zu einem PKW-Brand gekommen. Der Mercedes stand vor einem Wohnhaus in der Straße "Im Flachskamp" und geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 01:45 Uhr in Brand. Die Anwohner bemerkten dies und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Ein weiterer vor dem Haus geparkter PKW wurde durch die Hitzeentwicklung ...

