Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Neues Pedelec aufgefunden

POL-CE: Neues Pedelec aufgefunden
Celle (ots)

Die Polizei Celle hat am 19.08.2025 in der Wittinger Straße ein Pedelec sichergestellt. Einer Anwohnerin war das unverschlossene, noch relativ neue Rad aufgefallen. Bei dem Rad handelt es sich um ein lila farbenes Pedelec der Marke Saxonette. Die Polizei sucht nun nach der Eigentümerin / dem Eigentümer. Diese /-r wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

