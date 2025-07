Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Autos angegangen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

In Telgte sind mehrere Autos angegangen und zum Teil durchsucht worden.

Der oder die Täter machten sich am Dienstag (01.07.2025) zwischen 03.45 Uhr und 07.00 Uhr an Autos in den Straßen Flaßkamp, Falkenweg, Am Knapp und Hegelstraße zu schaffen.

Bitte Autos immer verschließen und niemals Wertsachen darin liegen lassen - auch nicht nur kurze Zeit.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

