POL-WAF: Oelde-Lette. Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Warendorf (ots)

Der 69-jährige Fahrer (Bonn) eines Sprinters war am Dienstag (01.07.2025, 07.40 Uhr) auf der Hauptstraße in Oelde Lette unterwegs. Aus noch unklarer Ursache stieß er mit einem am Straßenrand rechts geparkten Pkw zusammen.

Ein 51-jähriger Oelder hatte an der geöffneten Beifahrertür des geparkten Pkw gestanden und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

