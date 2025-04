Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall und anschließendem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Merzig-Wellingen (ots)

Tatzeit: 22.04.2025, gegen 06:40h

Am heutigen Morgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Luxemburg unmittelbar vor dem Baustellenbereich des Pellinger-Tunnels ein Verkehrsunfall. Nach einer kurzen Unterredung beider Beteiligter an der Unfallörtlichkeit entschloss sich der Verursacher mit seinem schwarzen Transporter zu flüchten. Hierbei fuhr er den Geschädigten mit seinem Fahrzeug an und verletzte ihn leicht.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

