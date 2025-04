Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit Flucht in Merzig -Schwarzer Porsche Boxster gesucht

Merzig (ots)

Am 21.04.2025, im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 10.10 Uhr, kam es im Bereich der L 174 zwischen Merzig und Besseringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW in Höhe des Umspannwerks in die Schutzplanke gefahren war und diese beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem PKW müsste es sich nach Ermittlungen um einen schwarzen Porsche Boxster (Bj. 1996 - 2002) handeln. Dieser müsste an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig unter der Telefonnummer 06861-7040 zu melden.

