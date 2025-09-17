PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug
Wer kennt diese drei Männer?

Straelen (ots)

Am 15. und 16. März 2025 haben unbekannte Tatverdächtige eine mutmaßlich illegal kopierte Tankkarte einer bulgarischen Spedition für zwei Tankvorgänge an einer Tankstelle in Straelen eingesetzt. Die drei Männer wurden bei der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/180716

Wer kann Angaben zu der Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:36

    POL-KLE: Straelen - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen gestohlen / Zeugen gesucht

    Straelen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag (16. September 2025), 16:30 Uhr, einen Wohnanhänger vom Gelände einer Werkstatt an der Rathausstraße entwendet. Der Anhänger der Marke Knaus trug das Kennzeichen KK-LN6767. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder den Wohnanhänger gesehen haben, wenden ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:34

    POL-KLE: Uedem: Einbruch in Vereinsheim: Täter stehlen eine Musikbox, Bargeld und Alkohol

    Uedem (ots) - Im Zeitraum von Montag (14. September 2025), 13:00 Uhr, bis Dienstag (15. September 2025), 13:00 Uhr, kam es an der Klever Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Vereinsheim. Im Clubhaus machten die Täter in verschiedenen Räumlichkeiten Beute, so entnahmen sie Bargeld aus einer Geldcassette und entwendeten mehrere ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:33

    POL-KLE: Geldern: Anhänger für PKW-Transporte entwendet - die Polizei sucht Zeugen

    Geldern: (ots) - Im Zeitraum von Montag (15. September 2025), 19:00 Uhr, bis Dienstag (16. September 2025), 07:30 Uhr, wurde auf der Max-Planck-Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter Anhänger für PKW-Transporte entwendet. Der Anhänger des Typs Vezeko mit dem Kennzeichen GEL-ML 34 war mit einem Anhängerschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren