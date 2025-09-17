Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Wer kennt diese drei Männer?

Straelen (ots)

Am 15. und 16. März 2025 haben unbekannte Tatverdächtige eine mutmaßlich illegal kopierte Tankkarte einer bulgarischen Spedition für zwei Tankvorgänge an einer Tankstelle in Straelen eingesetzt. Die drei Männer wurden bei der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/180716

Wer kann Angaben zu der Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

