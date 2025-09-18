Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Ladenlokal

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. September 2025) gegen 02:20 Uhr ist ein unbekannter Täter in ein Ladenlokal auf der Hartstraße eingedrungen. Dazu öffnete er die Eingangstür gewaltsam. Auf einem Überwachungsvideo ist eine schwarz gekleidete Person zu sehen, die den Verkaufsraum betritt. Entwendet wurde ein Metalldetektor. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell