Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Spinde in Reitanlage aufgebrochen - Zeugensuche

Emmerich (ots)

Auf einem Reiterhof an der Straße "Riethsteege" kam es am Mittwochabend (17. September 2025) in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr zum Aufbruch mehrerer Spinde, in denen sich hochwertiges Pferdezubehör befand. Die unbekannten Täter entwendeten u. a. eine hochpreisige Massagedecke für Pferde. Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

