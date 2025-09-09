Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- Vermisste konnte angetroffen

Sprockhövel (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die Vermisste angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

