Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- Vermisste konnte angetroffen

Sprockhövel (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die Vermisste angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

