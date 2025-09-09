Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird eine 14-jährige aus Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Die 14-jährige aus Sprockhövel wurde von ihrer Familie als vermisst gemeldet, nachdem sie das Schulgebäude der Gesamtschule Hattingen mit unbekanntem Ziel verlassen hat.

Wer hat die Vermisste gesehen und kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/179918

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell