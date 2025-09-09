PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Sprockhövel: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird eine 14-jährige aus Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Die 14-jährige aus Sprockhövel wurde von ihrer Familie als vermisst gemeldet, nachdem sie das Schulgebäude der Gesamtschule Hattingen mit unbekanntem Ziel verlassen hat.

Wer hat die Vermisste gesehen und kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/179918

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

