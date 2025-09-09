Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Büroräume- Täter entwenden Firmenfahrzeug

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in Büroräume in der Kurfürstenstraße kam es zwischen dem 05.09.2025, 20:00 Uhr und dem 08.09.2025, 06:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch Manipulation der Haupteingangstür in das Gebäude und im weiteren Verlauf in die einzelnen Büroräume. Dort wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Weiterhin gab es vor Ort Hinweise, dass durch die Täter mitgebrachte Speisen und Getränke konsumiert wurden. Im Anschluss entwendeten die Täter ein Firmenfahrzeug der Marke Opel. Dieses stand in der Tiefgarage des Gebäudes geparkt. Die Täter entfernten sich in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell