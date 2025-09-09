Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter stehlen Schmuck und Bargeld
Hatingen (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Elfringhauser Straße kam es am 08.09.2025 in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:45 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. In den Räumen des Hauses durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie entwendet nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im hohen dreistelligen Bereich. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.
