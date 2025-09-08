Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Pkw erfasst Kind auf Fahrrad- Kind wurde leicht verletzt

Gevelberg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind aus Gevelsberg mit seinem Fahrrad die Hagener Straße. Ein 74-jähriger aus Gevelsberg verlies mit seinem Pkw der Marke Ford einen Parkplatz eines Discounters. Er fuhr auf die Fahrbahn der Hagener Straße und übersah den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und kam zu Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell