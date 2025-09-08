Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Schwerer Verkehrsunfall- Radfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Sprockhövel (ots)

Schwer verletzt wurde am 07.09.2025, gegen 12:10 Uhr, ein Radfahrer auf der Wittener Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger aus Wuppertal mit seinem Pkw der Marke BMW die Wittener Straße in Fahrtrichtung Witten. Er beabsichtigte die Fahrtrichtung zu ändern, scherte dazu rechts in eine Bushaltestellenbucht aus und wendete im Anschluss über die Fahrbahn der Wittener Straße. Dabei übersah er jedoch einen 31-jährigen Radfahrer aus Bochum, welcher ebenfalls in Fahrtrichtung Witten unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch den Aufprall und anschließenden Sturz wurde er lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme erschien ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus einer Nachbarbehörde. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wittener Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

