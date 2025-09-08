PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Hattingen: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Hattingen (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit insgesamt vier verletzten Personen kam es am 07.09.2025, gegen 10:10 Uhr, auf der Bredenscheider Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-jähriger aus Gevelsberg mit seinem Pkw der Marke VW auf der Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. Bei einem Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Pkw BMW eines 62-jährigen aus Bochum. Es kam zu Frontalzusammenstoß. Insgesamt wurden die Fahrer und weitere Insassen aus den Pkw leicht verletzt. Sie kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bredenscheider Straße zeitweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

