Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Sprockhövel: Polizei sucht nach schwerem Unfall nach Ersthelfern und Zeugen
Sprockhövel (ots)
Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen nach dem schweren Verkehrsunfall vom 07.09.2025, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde,(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6113054) sucht die Polizei nun nach den aufmerksamen Ersthelferinnen und Ersthelfern, die kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle waren. Zudem werden noch Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.
Wenn die Hinweise haben oder zu diesem Personenkreis gehören, dass melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 02324-9166-2200.
