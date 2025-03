Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

In der Pressemitteilung Nr. 0376 vom 28.02.2025 berichteten wir wie folgt:

Lauingen - Am Mittwoch (26.02.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Spielhalle in der Dillinger Straße. Ein 26-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte nahmen einen 28-jährigen Mann im nahen Umfeld fest.

Gegen 20.45 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 28-Jährige den 26-Jährigen körperlich an, trat auf ihn ein und verletzte ihn dabei schwer.

Zeugen verständigten die Polizei. [...]

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am 27.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Ab hier neu:

Offenbar gab es zwischen dem 28-jährigen Mann und dem 26-jährigen Mann kurze Zeit vor der Tat eine verbale Auseinandersetzung im Park neben der Spielothek hinter der dortigen Bushaltestelle. Nach aktuellem Kenntnisstand kam ein älteres ukrainisch oder russisch sprechendes Pärchen zu der Streitigkeit hinzu.

Die Kriminalpolizei Dillingen bittet nun das Pärchen oder andere Personen, welche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell