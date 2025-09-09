Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Pkw kracht in geparkten Pkw- Fahrerin verletzt sich leicht
Schwelm (ots)
Leicht verletzt wurde eine 18-jährige Wuppertalererin bei einem Verkehrsunfall am 08.09.2025 gegen 6:25 Uhr auf der Straße Am Ochsenkamp. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie die Straße Am Ochsenkamp in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten PKW der Marke Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst. Die Wuppertalererin verletzte sich leicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell