Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schwarzer Opel Corsa im Beriech der Beifahrerseite beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (9. September 2025), 12:30 Uhr und Mittwoch (10. September 2025), 08:15 Uhr kam es an der Beeker Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 33-jährige Halterin eines schwarzen Opel Corsa hatte den Wagen auf einem Parkplatz abgestellt, als dieser durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde. Da sich der oder die Unfallverursacherin von der Örtlichkeit entfernte, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, informierte die Frau aus Emmerich die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht welche sich bitte unter 02822 7830 bei der Polizei Emmerich melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell