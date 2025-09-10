Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Diebstahl: Mercedes A 160 entwendet

Kleve (ots)

Am Donnerstag (4. September 2025) wurde zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Ravensburger Straße in Kleve ein Pkw entwendet. Der schwarze Mercedes Benz A 160, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-DU 62, stand verschlossen auf der Ravensburger Straße.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder den PKW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell