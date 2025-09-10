PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kleve - Kfz-Diebstahl: Mercedes A 160 entwendet

Kleve (ots)

Am Donnerstag (4. September 2025) wurde zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Ravensburger Straße in Kleve ein Pkw entwendet. Der schwarze Mercedes Benz A 160, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-DU 62, stand verschlossen auf der Ravensburger Straße.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder den PKW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter 02821 5040.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

