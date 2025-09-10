Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Lichtzeichenanlage beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rees-Haldern (ots)

Am Montag (8. September 2025) wurde gegen 14:55 Uhr bekannt, dass es an der Einmündung Bahnhofstraße / Am Bahndamm in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde eine Lichtzeichenanlage, welche weiterhin funktionsfähig ist, beschädigt (Schiefstellung des Pfahls). Nach aktuellem Kenntnistand geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Verkehrsteilnehmende beim Rückwärtsfahren die Lichtzeichenanlage beschädigte und sich dann von der Örtlichkeit entfernte.

Zeugen welche Angaben zur Verkehrsunfallflucht machen können, melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Polizei Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell