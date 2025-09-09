PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Kfz-Anhänger mit dem Aufbau einer Hackschnitzelmaschine entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Am Montag (8. September 2025) kam es zwischen 12:30 Uhr und 18:00 Uhr an der Duisburger Straße in Issum zu einem schweren Diebstahl. Durch ein oder mehrere unbekannte Täter wurde ein Kfz-Anhänger mit dem Aufbau einer Hackschnitzelmaschine entwendet. Der Anhänger, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-QP967 trug und mit einem Zugmaulschloss gesichert war, war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Geldern abgestellt gewesen.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

